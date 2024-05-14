2024-05-14 23:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، ورئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، مساء اليوم الثلاثاء، على ضرورة مواصلة الحوارات والتفاهمات لحلحلة الملفات العالقة بين بغداد وأربيل وفقاً للدستور والقانون.

وذكر بيان لرئاسة الإقليم ورد لوكالة شفق نيوز، أن بارزاني اجتمع بالسوداني في العاصمة بغداد، وتبادلا وجهات النظر حول الوضع العام في العراق وإقليم كوردستان والقضايا المشتركة بين الجانبين، كما ناقشا برنامج عمل الحكومة الاتحادية وخطط وإستراتيجيات التنمية الاقتصادية في العراق.

وفي محور آخر من اللقاء، جرت مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كوردستان والتأكيد على استمرارية الحوار بين الجانبين في المجالات كافة للوصول إلى حل مستدام على أساس الدستور والقانون.

ووصل رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الاتحادية بغداد، والتقى فور وصوله برئيس المحكمة الاتحادية جاسم العميري، ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة ٳقليم كوردستان دلشاد شهاب، في وقت سابق اليوم، بأن الرئيس نيجيرفان بارزاني سيجتمع مع رئيس الوزراء الاتحادي محمد شياع السوداني للتباحث حول علاقات أربيل - بغداد والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

وكان رئيس الإقليم قد أجرى في نهاية شهر نيسان/ أبريل الماضي زيارة إلى العاصمة الاتحادية بغداد، وعقد اجتماعات مع رئيسي الجمهورية والوزراء وجمع من قادة الاحزاب السياسية كما شارك في اجتماع ائتلاف إدارة الدولة.