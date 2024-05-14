بوتين يوقع مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الروسي الجديد
2024-05-14 23:30:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من:
دينيس مانتوروف - النائب الأول لرئيس الوزراء؛
فيتالي سافيليف - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة النقل؛
دميتري باتروشيف - نائب رئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة؛
ألكسندر نوفاك - نائب رئيس الوزراء لشؤون مجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية؛
دميتري غريغورينكو - نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة، يشرف على المجالات المالية والرقابية والإشرافية، والتطوير الرقمي والاتصالات، وسياسة مكافحة الاحتكار؛
دميتري تشيرنيشينكو - نائب رئيس الوزراء، يشرف على العلوم والتعليم العالي والسياحة والرياضة والثقافة والإعلام؛
تاتيانا جوليكوفا - نائبة رئيس الوزراء المسؤولة عن الكتلة الاجتماعية والوكالة الاتحادية لشؤون القوميات؛
مارات خوسولينا - نائب رئيس الوزراء المكلف بالبناء والتنمية الإقليمية؛
أليكسي أوفتشوك - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن القضايا الدولية؛
يوري تروتنيف - نائب رئيس الوزراء والممثل الرئاسي المفوض في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
أعضاء الحكومة الجدد
رومان ستاروفويت - وزير النقل؛
أنطون أليخانوف - وزير الصناعة والتجارة؛
سيرغي تسيفيليف - وزير الطاقة؛
أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة؛
ميخائيل ديغتياريف - وزير الرياضة.
أعضاء الحكومة الذين احتفظوا بمناصبهم:
أنطون كوتياكوف - وزير العمل والحماية الاجتماعية؛
ألكسندر كوزلوف - وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛
سيرغي كرافتسوف - وزير التعليم؛
أولغا ليوبيموفا - وزيرة الثقافة؛
مكسيم ريشتنيكوف - وزير التنمية الاقتصادية؛
أنطون سيلوانوف - وزير المال؛
ميخائيل موراشكو - وزير الصحة؛
وإريك فيزولين - وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛
فاليري فالكوف - وزير التعليم والعلوم؛
أليكسي تشيكونكوف - وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛
ماكسوت شادييف - وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاتصال الجماهيري.
الجدير بالذكر أنه، عقدت يوم الأحد 12 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات للمرشحين مع أعضاء اللجان المختصة.
المصدر: سبوتنيك
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد.
وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من:
دينيس مانتوروف - النائب الأول لرئيس الوزراء؛
فيتالي سافيليف - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة النقل؛
دميتري باتروشيف - نائب رئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة؛
ألكسندر نوفاك - نائب رئيس الوزراء لشؤون مجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية؛
دميتري غريغورينكو - نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة، يشرف على المجالات المالية والرقابية والإشرافية، والتطوير الرقمي والاتصالات، وسياسة مكافحة الاحتكار؛
دميتري تشيرنيشينكو - نائب رئيس الوزراء، يشرف على العلوم والتعليم العالي والسياحة والرياضة والثقافة والإعلام؛
تاتيانا جوليكوفا - نائبة رئيس الوزراء المسؤولة عن الكتلة الاجتماعية والوكالة الاتحادية لشؤون القوميات؛
مارات خوسولينا - نائب رئيس الوزراء المكلف بالبناء والتنمية الإقليمية؛
أليكسي أوفتشوك - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن القضايا الدولية؛
يوري تروتنيف - نائب رئيس الوزراء والممثل الرئاسي المفوض في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.
أعضاء الحكومة الجدد
رومان ستاروفويت - وزير النقل؛
أنطون أليخانوف - وزير الصناعة والتجارة؛
سيرغي تسيفيليف - وزير الطاقة؛
أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة؛
ميخائيل ديغتياريف - وزير الرياضة.
أعضاء الحكومة الذين احتفظوا بمناصبهم:
أنطون كوتياكوف - وزير العمل والحماية الاجتماعية؛
ألكسندر كوزلوف - وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛
سيرغي كرافتسوف - وزير التعليم؛
أولغا ليوبيموفا - وزيرة الثقافة؛
مكسيم ريشتنيكوف - وزير التنمية الاقتصادية؛
أنطون سيلوانوف - وزير المال؛
ميخائيل موراشكو - وزير الصحة؛
وإريك فيزولين - وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛
فاليري فالكوف - وزير التعليم والعلوم؛
أليكسي تشيكونكوف - وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛
ماكسوت شادييف - وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاتصال الجماهيري.
الجدير بالذكر أنه، عقدت يوم الأحد 12 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات للمرشحين مع أعضاء اللجان المختصة.
المصدر: سبوتنيك