بوتين يوقع مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الروسي الجديد

2024-05-14 23:30:02 - المصدر: واع

متابعة - واعوقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، مراسيم بشأن تشكيل مجلس الوزراء الجديد.وعين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل من:دينيس مانتوروف - النائب الأول لرئيس الوزراء؛فيتالي سافيليف - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن صناعة النقل؛دميتري باتروشيف - نائب رئيس الوزراء المكلف بالزراعة والبيئة؛ألكسندر نوفاك - نائب رئيس الوزراء لشؤون مجمع الوقود والطاقة والكتلة الاقتصادية؛دميتري غريغورينكو - نائب رئيس الوزراء ورئيس ديوان الحكومة، يشرف على المجالات المالية والرقابية والإشرافية، والتطوير الرقمي والاتصالات، وسياسة مكافحة الاحتكار؛دميتري تشيرنيشينكو - نائب رئيس الوزراء، يشرف على العلوم والتعليم العالي والسياحة والرياضة والثقافة والإعلام؛تاتيانا جوليكوفا - نائبة رئيس الوزراء المسؤولة عن الكتلة الاجتماعية والوكالة الاتحادية لشؤون القوميات؛مارات خوسولينا - نائب رئيس الوزراء المكلف بالبناء والتنمية الإقليمية؛أليكسي أوفتشوك - نائب رئيس الوزراء المسؤول عن القضايا الدولية؛يوري تروتنيف - نائب رئيس الوزراء والممثل الرئاسي المفوض في منطقة الشرق الأقصى الفيدرالية.أعضاء الحكومة الجددرومان ستاروفويت - وزير النقل؛أنطون أليخانوف - وزير الصناعة والتجارة؛سيرغي تسيفيليف - وزير الطاقة؛أوكسانا لوت - وزيرة الزراعة؛ميخائيل ديغتياريف - وزير الرياضة.أعضاء الحكومة الذين احتفظوا بمناصبهم:أنطون كوتياكوف - وزير العمل والحماية الاجتماعية؛ألكسندر كوزلوف - وزير الموارد الطبيعية والبيئة؛سيرغي كرافتسوف - وزير التعليم؛أولغا ليوبيموفا - وزيرة الثقافة؛مكسيم ريشتنيكوف - وزير التنمية الاقتصادية؛أنطون سيلوانوف - وزير المال؛ميخائيل موراشكو - وزير الصحة؛وإريك فيزولين - وزير البناء والإسكان والخدمات المجتمعية؛فاليري فالكوف - وزير التعليم والعلوم؛أليكسي تشيكونكوف - وزير تنمية الشرق الأقصى والقطب الشمالي؛ماكسوت شادييف - وزير التنمية الرقمية والاتصالات والاتصال الجماهيري.الجدير بالذكر أنه، عقدت يوم الأحد 12 مايو/ أيار الجاري، اجتماعات للمرشحين مع أعضاء اللجان المختصة.المصدر: سبوتنيك