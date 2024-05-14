الزوراء يتغلب على الطلبة في دوري النجوم

2024-05-14 23:30:02 - المصدر: واع

بغداد – واعتغلب الزوراء على الطلبة بنتيجة (1-0) في المباراة التي جرت على ملعب الشعب الدولي ضمن مباريات الجولة 28 من دوري نجوم العراق.وسجل هدف المباراة الوحيد لفريق الزوراء علي محسن في الدقيقة 56.وبهذا الفوز رفع الزوراء رصيده عند النقطة 55 في المركز الثالث بينما تجمد رصيد الطلبة عند النقطة 34 في المركز 11.