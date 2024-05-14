التعليم العراقية توجه بإجراء فحص تعاطي المخدرات لطلبة الدراسات العليا الجدد (وثيقة)

2024-05-14 23:36:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم الثلاثاء، بإجراء فحص تعاطي المخدرات لطلبة الدراسات العليا الجدد.

جاء ذلك في كتاب رسمي وجهته الوزارة للجامعات كافة والمجلس العراقي للاختصاصات الطبية والهيئة العراقية للحاسبات والمعلوماتية.

وجاء في الكتاب الذي حصلت عليه وكالة شفق نيوز، "اشارة الى الفقرة (۱د من كتاب مستشارية الامن القومي / مجلس الاستخبارات الوطني المرقم بالعدد (5775) المؤرخ في (۲۰۲3/8/6) المؤرخ في (۲۰۲۳/۹/۲۰ ) المتضمنة ((الايعاز الى كافة الوزارات والجهات ذات العلاقة بضرورة اجراء الفحص الطبي للشرائح ادناه للتأكد من سلامتهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية / عند التقديم للدراسات العليا في الجامعات (( الوارد رفقة كتاب الامانة العامة لمجلس الوزراء دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان المرقم بالعدد (ش.ز. ل / 1/10/اعمام / 004568/42 ، والحاقا بكتابنا المرقم بالعدد ) ب ت 1324/5 المؤرخ في (۲۰۲4/2/5 ) المتضمن ضوابط التقديم والقبول في الدراسات العليا داخل العراق للعام الدراسي 2024-2015 ، تنسب الزام) كافة المقبولين في الدراسات العليا بتقديم تقرير ضمن الملف الورقي الخاص بالمستمسكات المطلوبة من قبل الموما اليهم على ان يكون صادر من قبل الجهات الحكومية المختصة بأجراء التحليلات المختبرية المطلوبة والتي تؤيد سلامة المقبول من تعاطى المخدرات والمؤثرات العقلية على ان يتم جلب التقرير انفا واكمال اجراءات صحة الاصدار خلال مدة لا تتجاوز السنة التحضيرية )) .