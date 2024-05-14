2024-05-14 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

كلما قلت وطأة وجود كثيرين من أعضاء النظام السياسي في عراق ما بعد 2003، وبهت وجودهم في عناوين في الوكالات الإخبارية، وتضائلت صورهم على مواقع التواصل الاجتماعي، استخدموا أقصر الطرق “طشة” وأكثر “ترنداً وجدلا”، ألا وهو استحضار الصراعات الطائفية وإعادة تدويرها. وكلما كان السياسي العراق فاشلاً في تحقيق وجوده، زاد من حدة نيله من الرموز […]

ظهرت المقالة مسالخ على الهواء.. الجمالي Vs حيدر الملا: “ترند طائفي” لشراء الأصوات وبيع “الكلاوات” أولاً على Eishan.