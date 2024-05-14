2024-05-14 23:48:07 - المصدر: منصة إيشان

عاد سيناريو الرعب والإرهاب مجدداً إلى أذهان العراقيين، بعد هجوم دموي “جديد” للتنظميات الإرهابية في مناطق العراق الساخنة، دماء ضابط برتبة عقيد وجنوده سالت على سهل العظيم، بين محافظتي ديالى وصلاح الدين. وفي تفاصيل ما جرى، قال مصدر أمني إن “عشرة جنود عراقيين وضابط، سقطوا بين شهيد وجريح في هجوم شنه مسلحو تنظيم داعش في […]

ظهرت المقالة ما نفعُ العمليات الكبرى؟.. هجمات صلاح الدين الدامية “تحفز” قادة الأمن لملاحقة بقايا الإرهاب أولاً على Eishan.