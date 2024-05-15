ريال مدريد يضرب ألافيس بخماسية نظيفة في الليجا
2024-05-15 01:36:02 - المصدر: واع
متابعة - واع
فاز ريال مدريد بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل أهداف الميرنجي، فينيسيوس "هدفين" (27، 70)، بيلينجهام (10)، فالفيردي (45+1)، أردا جولر (81).
وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 93 نقطة، بينما ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة فقط.
فاز ريال مدريد بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".
وسجل أهداف الميرنجي، فينيسيوس "هدفين" (27، 70)، بيلينجهام (10)، فالفيردي (45+1)، أردا جولر (81).
وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 93 نقطة، بينما ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة فقط.