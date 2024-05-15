ريال مدريد يضرب ألافيس بخماسية نظيفة في الليجا

2024-05-15 01:36:02 - المصدر: واع

متابعة - واعفاز ريال مدريد بنتيجة (5-0) خلال مواجهة ديبورتيفو ألافيس، مساء الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة 36، في معقل الميرنجي ملعب "سانتياجو برنابيو".وسجل أهداف الميرنجي، فينيسيوس "هدفين" (27، 70)، بيلينجهام (10)، فالفيردي (45+1)، أردا جولر (81).وبهذا الانتصار يعتلي ريال مدريد صدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 93 نقطة، بينما ديبورتيفو ألافيس في المركز الحادي عشر برصيد 42 نقطة فقط.