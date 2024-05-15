2024-05-15 07:24:02 - المصدر: واع

متابعة - واعأفادت مصادر صحفية موثوقة أن لاعب فريق ليفربول، لويس دياز، يُعد الهدف الأساسي لنادي برشلونة الاسباني في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.ويبدو أن النادي الكتالوني مصر على ضم الجناح الشاب، وقد وضع خطة استراتيجية لإقناعه بالانضمام إلى صفوفه خلال المرحلة القادمة.وتشير التقارير إلى أن برشلونة سيسعى للتعاقد مع دياز في حال تحسنت الظروف المالية للنادي، حيث يسعى النادي الكتالوني حالياً لتقليل العبئ المالي وإدارة الأمور بحكمة من أجل تحقيق التوازن المالي في الفترة القريبة.يذكر أن دياز يُعد أحد أبرز اللاعبين في الدوري الإنكليزي، وله تأثير كبير في صفوف ليفربول، مما يجعله محل اهتمام العديد من الأندية الكبيرة في أوروبا.