استقرار أسعار الذهب مع احتلال بيانات التضخم الأمريكية مركز الصدارة

2024-05-15 08:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار الذهب ،يوم الأربعاء، مع تطلع المستثمرين إلى قراءة حرجة للتضخم في الولايات المتحدة قد تقدم أدلة على مسار خفض أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وتماسك السعر الفوري للذهب عند 2359.02 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 03:14 بتوقيت جرينتش، ليجري تداوله في نطاق ضيق قدره خمسة دولارات، بعد صعوده واحدا بالمئة يوم الثلاثاء.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 2364.60 دولارا.

ومن المقرر صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي في الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش. ووفقا لاستطلاع أجرته رويترز، من المتوقع أن تظهر البيانات أن التضخم الأساسي في أبريل ارتفع بنسبة 0.3٪ على أساس شهري، بانخفاض عن 0.4٪ في الشهر السابق.

وقد أدى تقرير الوظائف الباهت الذي صدر الأسبوع الماضي وتقرير الوظائف الأمريكية الأقل من المتوقع لشهر أبريل إلى زيادة التوقعات بتخفيض أسعار الفائدة بحلول سبتمبر.

وانخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 28.57 دولارا للأوقية وربح البلاديوم 1.5 بالمئة إلى 992.84 دولارا.

وصعد البلاتين 2.3 بالمئة إلى 1054.36 دولارا، مسجلا أعلى مستوى في عام.