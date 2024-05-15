حرائق كندا ومخزونات أمريكا تدفعان أسعار النفط للارتفاع

2024-05-15 08:06:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ ارتفعت أسعار النفط، في التعاملات المبكرة، اليوم الأربعاء، مع تهديد حرائق غابات كبيرة لمنطقة الرمال النفطية في كندا وتوقع السوق تراجع مخزونات النفط الخام والبنزين الأميركية في وقت لاحق اليوم.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 60 سنتا أو 0.7 بالمئة إلى 82.99 دولارا للبرميل. وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 67 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 78.73 دولارا للبرميل بحلول الساعة 00:16 بتوقيت غرينتش.

وكان حريق غابات ضخم يقترب من فورت ماكموري، مركز صناعة الرمال النفطية في كندا، حيث يبلغ إنتاجها نحو 3.3 مليون برميل يوميا، أو ثلثي إجمالي إنتاج البلاد، وطُلب من الآلاف في الضواحي الإخلاء.

في غضون ذلك، ارتفعت أسعار المنتجين في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في أبريل. وفي حين أن احتمال خفض أسعار الفائدة بات أقل تأكيدا

وفي الشرق الأوسط، توغلت الدبابات الإسرائيلية في رفح بغزة ووصلت إلى بعض المناطق السكنية التي لجأ إليها أكثر من مليون شخص وقصفت قواتها شمال القطاع في بعض من أعنف الهجمات منذ أشهر.