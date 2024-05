2024-05-15 08:17:57 - المصدر: ببجي موبايل

بغداد،العراق 14 مايو 2024: يسر ببجي موبايل (PUBG MOBILE)، إحدى ألعاب الجوال الأكثر شعبية في العالم، أن تُعلن عن تحسينات جديدة في تحديث الإصدار 3.2، المتاح حتى 9 يوليو. سيتمكن اللاعبون من استكشاف الأعاجيب الآلية في وضع World of Wonder والوضع الجديد ذو السمات الجديدة Mecha Fusion، إلى جانب تحسينات الدورة 6 من الموسم 18 وتحديثات Metro Royale. وستشمل تحديثات الشاشة الرئيسية أيضاً مسابقة جديدة ستتيح للاعبين عرض إبداعاتهم للحصول على فرصة للفوز بجوائز رائعة.

يقدم تحديث الإصدار 3.2 وضع Mecha Fusion ذو السمات الجديدة، وسيكون متوفر ضمن خرائط Erangel وLivik وMiramar، وسيجلب ثلاث آليات فريدة إلى ببجي موبايل هي Levitron وStrider وArmamech. تُعدّ Levitron مركبة فريدة يمكنها الانتقال بين السرعة والوضع المغناطيسي، وتتميز بقدرة "المغنطة" التي يمكن استخدامها للإمساك بالشخصيات والمركبات والأدوات وإلقائها. بينما تتميز Strider بقدرات القفز وإطلاق الصواريخ، في حين توفر Armamech المركبة الضخمة ذات الأربعة مقاعد التي تم إنشاؤها من خلال الجمع بين Strider وLevitron، تنوعاً لا مثيل له، وهي مجهزة بأسلحة مزدوجة ومهارات نظيراتها. ويمكن استدعاء Armamech في Steel Ark، وهي سفينة ذات طراز مستقبلي تحتوي على كميات كبيرة من الإمدادات التي ستظهر عدة مرات على كل خريطة إلى جانب طائرات نقل اللاعبين. وتتميز Steel Ark أيضاً بمساحة داخلية ضخمة مع هيكل شاهق متعدد الطبقات يوفر مساحة ممتعة لللاعبين. ويمكن أيضاً العثور على كل من Levitron وStrider في Steel Ark وقواعد التجميع التي ستنتشر في خرائط Erangel وLivik وMiramar، مما يوفر للاعبين فرصاً لتجديد صحة الآلات وتزويدها بالوقود والصواريخ.

سيضم وضعبالإضافة إلى الآليات الجديدة، العديد من عناصر الشخصيات الحديثة إلى ببجي موبايل، ومنهاالتي تعزز سرعة الحركة وتوفر قدرات التحويم لمدة قصيرة، إضافةً إلى خاصيةالتي تمنح اللاعبين القدرة على إنقاذ أنفسهم عند السقوط. ويستطيع اللاعبون أيضاً تزويد أنفسهم بـ، الذي يعمل كنسخة سلاح ناري من مقارنةً بالسلاح المغناطيسي، والذي يسمح بإعادة النشر الفوري للزملاء الفريق الذين تم إقصاءهم.

سيتلقى World of Wonder أيضاً مجموعته الخاصة من تجارب اللعب والإضافات الجديدة المستوحاة من الآليات إلى جانب عناصر Target Dummy وSoccer Ball الجديدة. وسيقاتل اللاعبون في لعبة Military Base Mecha فريق ضد فريق من أجل النصر في مواجهة على قاعدة عسكرية، بينما تدور لعبة Steel Ark Catch Me حول العثور على اللاعبين المختبئين والقضاء عليهم خلال فترة زمنية محددة لتحقيق الفوز. وتتمحور لعبة Steel Ark Infinite Respawn Royale حول أربعة فرق ستتواجه حول Steel Ark مع عدد غير محدود من إعادة نشر أعضاء الفريق. كما سيتمكن اللاعبون من الاستمتاع بمعركة مشوقة لواحد ضد واحد باستخدام الآليات وهجوم اللكمات والصواريخ. وأخيراً، تستدعي معركة الفصائل 8 ضد 8 في Mecha Mayhem الآليين من السماء حيث يقومون بإطلاق صواريخهم من مسافة قريبة ستحدد نتيجة المباراة.

يقدم تحديث الإصدار 3.2 من ببجي موبايل أيضاً مجموعة واسعة من المزايا والإصلاحات على الصفحة الرئيسية، وتشمل العناصر الجديدة ذات طابع Elegant Ancient Capital إلى جانب مخططات الأبنية المحسنة. إضافةً إلى ذلك، تُشجّع المسابقة الرئيسية الجديدة اللاعبين على إظهار براعتهم في التصميم للحصول على فرصة الفوز ببعض الجوائز الرائعة! التقديم على المسابقة مفتوح حتى 1 يونيو.

سيتلقى Metro Royale أيضاً تحديثات مشوقة في الإصدار 3.2، تشمل تحسينات على تجربة اللعب والمقتنيات الجديدة والعدو الجديد Strider. ويمكن للاعبين كسب العديد من حزم الهدايا في وقت واحد وإصلاح جميع العناصر بنقرة واحدة عبر صفحة العتاد، إضافةً إلى كسب مكافآت ومقتنيات Honor الجديدة. ويمكن عرض بعض المقتنيات الذهبية في المساحة الشخصية للاعبين ضمن صفحة اللوبي، وهناك إمكانية لوضعها في الصفحة الرئيسية. وأصبح يستطيع اللاعبون الآن كسب EXP اللاعب والرفيق في مباريات Metro Royale ومواجهة العدو الجديد Strider.

يمثل تحديث الإصدار 3.2 أيضاً وصول الدورة 6 من الموسم 18، والتي ستشمل مجموعة من العناصر الأسطورية الجديدة ومنها نظارات C6S18 ومجموعة C6S18 وقناع C6S18 وغطاء C6S18 وC6S18 - DBS.

سيكون بانتظار لاعبي ببجي موبايل أيضاً تعاون قادم مع شركة بارزة لتصنيع السيارات الرياضية، بالإضافة إلى تعاون جديد ومشوق مع أحد سلاسل الرسوم المتحركة الشهيرة. ترقبونا مع المزيد من الأخبار في وقت لاحق!