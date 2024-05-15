سامسونج إليكترونيكس تطلق حملة الطلب المسبق على تلفزيونات سامسونج الجديدة إصدار عام 2024 في العراق مع مجموعة من الهدايا المميزة للمشترين الأوائل

2024-05-15 08:26:27 - المصدر: سامسونج

بغداد، العراق - 15 آيار 2024: أطلقت سامسونج إليكترونيكس المشرق العربي حملة الطلب المسبق على أحدث تلفزيوناتها الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، متيحةً بذلك الفرصة لعملائها في العراق ليكونوا أول من يقتني تلفزيونات سامسونج الجديدة إصدار عام 2024، وذلك في الفترة الواقعة ما بين 8 مايو وحتى 28 مايو.

إذ تعد سامسونج الشركة الرائدة عالمياً في صناعة التلفزيونات منذ 18 عاماً وحتى يومنا هذا، وذلك لحرصها الدائم والتزامها المتفاني بتقديم أفضل تجربة تلفزيونية لعملائها وذلك بتطبيق أحدث ما توصلت إليه من تقنيات مبتكرة وتكنولوجيا مطوّرة.

وفي تفاصيل حملة الطلب المسبق على تلفزيونات سامسونج الجديدة إصدار عام 2024، فإن الحملة تشمل أحدث ثلاثة تلفزيونات لدى سامسونج، وهي: تلفزيون سامسونج NEO QLED 8K -المتوفر بثلاثة أحجام: 65 بوصة و75 بوصة و85 بوصة-، وتلفزيون سامسونج OLED 4K -المتوفر بثلاثة أحجام أيضًا: 55 بوصة و65 بوصة و77 بوصة-، وتلفزيون سامسونج NEO QLED 4K -المتوفر بأربعة أحجام: 55 بوصة و65 بوصة و75 بوصة و85 بوصة-.

حيث سيحظى المستهلكون الراغبون بشراء أيًّا من هذه التلفزيونات على هاتف S24 Ultra أو هاتف S24 Plus ، وذلك تبعًا لحجم التلفزيون الذي تم شراؤه. بالإضافة إلى كفالة لمدة عام من تاريخ الشراء، وقسيمة شرائية بقيمة 135 دولار.

ومن الجدير ذكره، إنه يمكن لعملاء سامسونج في العراق التقدم بالطلب المسبق على تلفزيونات سامسونج إصدار عام 2024 الجديدة في جميع معارض سامسونج وموزعيها ووكلائها الرسميين ونقاط البيع المعتمدة المنتشرة في جميع أنحاء العراق أو عبر متجر سامسونج الإلكتروني https://www.samsung.com/iq_ar/offer/tvs/pre-order/