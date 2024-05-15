سجل تاريخي لهالاند في البريميرليج

2024-05-15 09:12:02 - المصدر: واع

متابعة – واعانفرد النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، برقم قياسي تاريخي، بعد الفوز على توتنهام، بهدفين دون رد.وقطع السيتي خطوة كبيرة نحو تحقيق لقب البريميرليج، بعد فوزه على توتنهام بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة 37 للبريميرليج.وسجل هالاند، هدفي السيتيزنس، حيث جاء الهدف الأول من تمريرة لكيفين دي بروين، بينما جاء الثاني من علامة الجزاء.وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فقد سجل هالاند الآن 63 هدفًا في 65 مباراة بالدوري الإنجليزي الممتاز.وأضافت الشبكة، أن نجم دورتموند السابق، بات أكثر لاعب يسجل في أول موسمين في تاريخ المسابقة (متقدمًا بثمانية أهداف على أندرو كول - 55 هدفا).