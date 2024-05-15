العراق يمكنه إضافة 75 ألف برميل يوميا من النفط على حصته في أوبك+

2024-05-15 09:18:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ افتتحت كازاخستان في وقت لاحق من الأمس الثلاثاء نقاشا شائكا بشأن مستويات إنتاج أوبك+، قائلة إنها تعتقد أنه ينبغي السماح لها بضخ المزيد من النفط في 2025، عندما تنتهي جميع تخفيضات الإنتاج الحالية لمجموعة المنتجين.

وكلفت أوبك+ ثلاث شركات - آي إتش إس، وود ماكنزي، وريستاد إنرجي - بتقييم قدرات جميع الأعضاء لاستخدامها في الإنتاج المرجعي - الأرقام التي يتم من خلالها حساب تخفيضات الإنتاج أو زيادته - اعتبارا من عام 2025. ومن المقرر أن تتم المراجعات بحلول عام 2025. نهاية يونيو.

وقالت خمسة مصادر في أوبك+ إنه نتيجة لذلك، لن يتم طرح القضية في اجتماع الأول من يونيو، مما يسمح للمجموعة باتخاذ قرار بشأن السياسة لبقية عام 2024 بسهولة أكبر. لكنه يعني أيضًا أن اجتماع يونيو لن يمنح السوق الكثير من التوجيهات بشأن السياسات لعام 2025، عندما تنتهي جميع التخفيضات الحالية.

وقال أحد مصادر أوبك+ الذي طلب عدم الكشف عن هويته: "الأرقام المتعلقة بقدرات الإنتاج لن يتم عرضها في اجتماع يونيو"، مضيفا أن "السبب هو أن بعض الدول لم تختتم مناقشاتها بشكل كامل مع مصادر ثانوية

ومن المتوقع أن تكتسب الإمارات ما يصل إلى 180 ألف برميل يوميا من الطاقة الإضافية حتى عام 2027، في حين أن كازاخستان متوقع ان تصل الى 80 ألف برميل يوميا من الطاقة الجديدة، وفقا لتقديرات جي بي مورغان. ويمكن للعراق إضافة ما بين 50 و75 ألف برميل يوميا أخرى.

ويقدر صندوق النقد الدولي أن المملكة العربية السعودية تحتاج إلى سعر النفط عند 96.20 دولارًا هذا العام لموازنة ميزانيتها، ثم تنخفض إلى 84.70 دولارًا في عام 2025.

وتحتاج ميزانية العراق إلى سعر 90 دولارًا للنفط في العام المقبل، وتحتاج الجزائر وكازاخستان إلى أسعار أعلى بكثير من 100 دولار.