2024-05-15 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: التقى نائب محافظ ذي قار ماجد العتابي، اليوم الثلاثاء، بمجموعة من مرضى السرطان في المحافظة لمناقشة طلباتهم. وأكد العتابي في بيان له تابعته شبكة أخبار الناصرية أن “الحكومة المحلية في ذي قار مهتمة بمرضى السرطان وتعمل على إكمال متطلبات المنح الخاصة بهم وراتب المعين المتفرغ مع دوائر...

The post نائب محافظ ذي قار لشريحة مرضى السرطان: نعمل على كافة متطلباتكم appeared first on شبكة اخبار الناصرية.