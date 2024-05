صحة ذي قار تباشر بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في سوق الشيوخ وقلعة سكر

2024-05-15 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت ملاكات دائرة صحة ذي قار بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في قضائي سوق الشيوخ و قلعة سكر. وذكر بيان لدائرة الصحة، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “اللجان الطبية في مركزي الزهراء و الشهداء التابعين لقضاء سوق الشيوخ و قلعة سكر قد باشرت بحملة الرعاية الصحية التي...

