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صحة ذي قار تباشر بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في سوق الشيوخ وقلعة سكر

صحة ذي قار تباشر بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في سوق الشيوخ وقلعة سكر
صحة ذي قار تباشر بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في سوق الشيوخ وقلعة سكر
2024-05-15 09:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: باشرت ملاكات دائرة صحة ذي قار بفحص وتلقيح المقبلين على الحج في قضائي سوق الشيوخ و قلعة سكر. وذكر بيان لدائرة الصحة، تلقته “شبكة أخبار الناصرية”، أن “اللجان الطبية في مركزي الزهراء و الشهداء التابعين لقضاء سوق الشيوخ و قلعة سكر قد باشرت بحملة الرعاية الصحية التي...

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