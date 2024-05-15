تحلية مياه الشرب بالطاقة المتجددة.. ذي قار تبدأ أول المشاريع لسكان الأهوار 

2024-05-15 09:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن مجلس محافظة ذي قار، عن مشروع لتحلية مياه الشرب بالطاقة المتجددة وتحلية مياه قناة الخميسية والمصب العام للتقليل من التراكيز الملحية، كأول المشاريع التي ستبدأ بها المحافظة بالتعاون مع شركة كاز الألمانية لسكان الأهوار. وقالت رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في المجلس زينب شهيد الأسدي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعتهالاقتصاد نيوز، إن مجلس المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز إنعاش الأهوار حددوا أهم المشاريع التي يمكن إنجازها بالتعاون مع منظمة كاز الألمانية. وأوضحت الأسدي أن العمل سيبدأ بعدد من المشاريع الأكثر أهمية في حياة سكان الأهوار وهو مشروع تحلية المياه بالطاقة المتجددة لا سيما أن بقية المشاريع المقترحة تعتمد على تنفيذ هذا المشروع المهم. وأشارت إلى حرص المجلس بالتعاون مع الجهات الساندة على تنفيذ جملة من المشاريع بالتعاون مع المنظمات الداعمة للأهوار بهدف تحسين حياة سكانها ومواجهة التغيرات المناخية ومن بينها إنشاء مركز لبحوث الرصد ومشروع المعالج بالبدائل للأعلاف الطبيعية المستدامة للمربين. وأكدت الأسدي الحرص على إنجاز جميع المشاريع المتفق على تنفيذها في الأهوار وبينها إنشاء مفقس أسماك ومشروع تحلية لقناة الخميسية ومياه المصب العام لتقليل من التراكيز الملحية وتطوير الصناعات الحرفية وفتح ورش عمل وبناء أماكن استراحة للسواح. وبينت أن دعم المربين بأدوات متطورة تساعدهم على إدارة الحضيرة وإنشاء محطات وقوف للزوارق لدعم الشرطة النهرية يُسهم في مكافحة الصيد الجائر والحفاظ على التنوع الإحيائي في الأهوار.