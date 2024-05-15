روسيا تتمسك بعلاقاتها الاقتصادية مع الصين: تظهر صمودا أمام التحديات الخارجية

2024-05-15 09:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن العلاقات التجارية والاقتصادية بين روسيا والصين تتطور بوتائر سريعة وتظهر صمودا أمام التحديات الخارجية. وقال بوتين في تصريح لوكالة شينخوا الصينية، نشر نصه على موقع الكرملين، فجر الأربعاء، إن العلاقات التجارية والاقتصادية بين بلدينا تتطور بوتائر سريعة وتظهر صمودا مستمرا أمام التحديات الخارجية والأزمات. وتابع بوتين: حقق بلدانا منذ فترة طويلة خيارهما المدروس لصالح علاقات اقتصادية متكافئة ومتبادلة المنفعة. وأضاف أن هذه النتائج، وخصوصا على خلفية التقلبات العالمية والمشاكل الاقتصادية في الغرب، تؤكد مرة أخرى أن النهج السيادي الذي اخترناه، والتقيد بالمصالح الوطنية نهج صائب من الناحية الاستراتيجية. وأعاد بوتين إلى الأذهان مضاعفة التبادل التجاري في السنوات الخمس الأخيرة، ليزداد من 111 مليار دولار إلى 227.8 مليار، وتحويل 90 من التعاملات التجارية الثنائية إلى العملتين الوطنيتين.