2024-05-15 10:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حصيلة عمليات البحث والتفتيش المناطقي التي تنفذها قطعاتنا الأمنية في وزارتي "الدفاع والداخلية" والقطعات الملحقة بها ضمن الخطط المرسومة لقيادة عمليات بغداد، بإسناد استخباري وبالتنسيق مع قسم استخبارات وامن قيادتنا، تم وخلال ال٢٤ ساعة الماضية، القاء القبض على (١٣) متهماً وفق مواد قانونية مختلفة، بينهم عصابة تتكون من "امرأتين" وفق المادة (٥) من قانون الاتجار بالبشر، تم اعتقالهما داخل شقة في حي الإعلام بجانب الكرخ، واخرين بالجرائم (المنظمة والجنائية، المخدرات، السرقة، وحيازة الاسلحة الغير مرخصة، ومخالفين لشروط الإقامة والجنسية) بالإضافة الى ضبط اسلحة واعتدة ومواد أخرى ممنوعة وذلك في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد.