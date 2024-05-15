وزير العمل يصل إلى محافظة كركوك

2024-05-15 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة كركوك، لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل.وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وصل إلى محافظة كركوك".وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل".