وزير العمل يصل إلى محافظة كركوك
2024-05-15 10:12:02 - المصدر: واع
بغداد - واع
وصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة كركوك، لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وصل إلى محافظة كركوك".
وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل".
وصل وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، صباح اليوم الأربعاء، إلى محافظة كركوك، لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل.
وذكر بيان لوزارة العمل، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن " وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي وصل إلى محافظة كركوك".
وأضاف البيان، أن "الزيارة جاءت لافتتاح عدد من أقسام الوزارة ومتابعة سير العمل".