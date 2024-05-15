وزير النقل يفتتح خط النقل الجماعي في الجامعة العراقية بمنطقة أبي غريب

2024-05-15 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز

افتتح وزير النقل رزاق محيبس السعداوي، اليوم الأربعاء، خط النقل الجماعي بالجامعة العراقية في منطقة أبي غريب، فيما أكد رئيس الجامعة العراقية علي الجبوري، أن هذا الخط سيقدم خدمة كبيرة لمنتسبي وأساتذة وموظفي وطلبة الجامعة.

وقال السعداوي خلال الافتتاحية، حضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "افتتحنا اليوم خط النقل الجماعي داخل الجامعة العراقية، تنفيذا لتوجيهات رئيس الوزراء بضرورة اعادة العمل بالنقل الجماعي داخل العاصمة بغداد وبقية المحافظات"، مبينا ان "الخط سيخدم جامعة الكرخ للعلوم وبقية المؤسسات التعليمية في المنطقة".

واوضح، ان "وزارة النقل ممثلة الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود، ستقوم بتفعيل هذه الخدمة المهمة لجميع ابناء الشعب ولا سيما شريحة الطلبة باعتبار ان الطلبة اه يتم التعامل معهم بشكل خاص"، مشيدا "بجهود الاساتذة في الجامعة العراقية وتعاونهم من اجل تفعيل الخدمة داخل الحرم الجامعي".

واضاف، انه "سيتم فتح خطوط جديدة بالايام المقبلة تخدم اطراف بغداد، بعد افتتاح مجموعة من الخطوط التي تخدم مناطق بغداد المركز"، موضحا ان "الوزارة ستقوم بايصال الباص الاحمر الى مناطق ابو غريب كونها تمثل كثافة سكانية كبيرة، حيث توجد فيها مؤسسات تعليمية ومعامل وبالتالي ستخدم اكبر قدر ممكن من السكان".

واكد، "سعي الوزارة في تفعيل خدمة النقل الجماعي ببغداد والمحافظات"، معربا عن شكره وتقديره "لشركة المسافرين والوفود لجهودها الكبيرة بهذا الشأن".

من جانبه أكد رئيس الجامعة العراقية علي الجبوري، أن "افتتاح الخط، يعد تعبيراً عن رؤية ستراتيجية لتطوير البنية التحتية والتعليمية من أجل تسهيل أمور الطلبة والأساتذة وتجسيداً للإرادة في دعم العملية التعليمية".

وأعرب، عن "وافر الشكر والامتنان لوزير النقل على هذه المبادرة"، مبيناً أنها "ستقدم خدمة جليلة وكبيرة لمنتسبي وأساتذة وموظفي وطلبة الجامعة".