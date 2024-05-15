تتضمن تساقط أمطار.. تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة

2024-05-15 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وارتفاعاً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "الطقس ليوم غد الخميس سيكون على العموم صحواً الى غائم جزئي ويكون غائماً في المنطقة الجنوبيةأحياناً، مع فرصة لتساقط زخات مطر فيها، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في عموم البلاد".

وأضاف أن "طقس يوم الجمعة على العموم سيكون صحواً الى غائم جزئي، ولا تغير في درجات الحرارة ".

ولفت إلى أن "الحالة الجوية ليوم السبت سيكون الطقس صحواً إلى غائم جزئي، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، وتنخفض في المنطقة الجنوبية".

وأوضح أن "الحالة الجوية المتوقعة ليوم الأحد القادم سيكون الطقس فيها صحواً مع بعض القطع من الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً".