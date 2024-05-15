2024-05-15 10:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

كشف المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، عن تفاصيل الخطة التطويرية لمدينة الكاظمية المقدسة.

وذكر بيان صدر عن المكتب، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استناداً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الصادرة في شباط 2023، تم وضع خطة تطويرية لمدينة الكاظمية المقدسة".

وأضاف، أن "الخطة التطويرية تتضمن إخلاء وفتح المنطقة العسكرية (ما تعرف بـالشعبة الخامسة) وتحويل أرضها لمرافق ترفيهية وتعليمية وثقافية وفنادق ومستشفيات إضافة إلى متحف يخلّد ضحايا جرائم النظام القمعي".

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