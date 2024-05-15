بغداد تعلق على أسعار المحاصيل مع كردستان وتوجه رسالة للفلاحين

2024-05-15 10:12:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى المتحدث باسم وزارة التجارة محمد حنون، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، وجود مشاكل في تسويق المحاصيل ومنها القمح والشعير مع إقليم كردستان.

وقال حنون في حديث لـ "بغداد اليوم"، إن "تسعيرة الطن الواحد من الحنطة هي (850) الف دينار"، مبيناً ان "اسعار القمح هي ذاتها في الإقليم ولن تكون بسعر أقل ونتعامل مع جميع المحافظات سواسية".

واكد على أن "استعدادات إقليم كردستان كبيرة من خلال تهيئة المخازن والسايلوهات"، مشيرا الى ان "الموسم التسويقي في الإقليم سيكون ناجحا مثل جميع المحافظات"، مطمئناً الفلاحين هناك بأنه "سيتم تسويق محاصيلهم وتسليمهم المبالغ بانسيابية تامة".

وبين حنون أنه "ليس هناك اي مشكلة بشأن المستحقات وعمليات الخزن"، لافتا الى ان "إقليم كردستان مستعد منذ فترة طويلة لانجاح الموسم التسويقي"، متمنيا "اطلاقه واستلام الكميات المسوقة من محصول الحنطة من فلاحي إقليم كردستان".

وكانت وزارة الزراعة في إقليم كردستان، أعلنت الاثنين (29 نيسان 2024)، استعدادها لحصاد القمح، فيما اكدت انها بانتظار تسوية "أجور الفلاحين" مع بغداد.

وقال المتحدث باسم الوزارة هيوا علي، في حديث تابعته "بغداد اليوم"، إن "موسم حصاد وتسويق محصول الحنطة في الإقليم، سيبدأ خلال الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف، أن "الحكومة الاتحادية قررت استلام كافة كميات القمح من المزارعين في عموم العراق، وبسعر 850 ألف دينار للطن الواحد، لكنها لم تتخذ أي قرار بعد بشأن محاصيل كردستان".

وتابع أن "وفدا برئاسة وزير الزراعة سيتوجه إلى بغداد لمعالجة وضع المزارعين في الإقليم أسوة بأقرانهم في وسط وجنوب العراق".