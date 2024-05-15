المصرف الأهلي العراقي يحصل على تصنيف ائتماني قوي من كابيتال إنتليجنس

2024-05-15 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية كابيتال إنتليجنس تصنيفها الائتماني للمصرف الأهلي العراقي للعملات الأجنبية طويلة الأجل وقصيرة الأجل FCRs، مبقية على تصنيف القوة المالية الأساسية للمصرف عند مستوى bb مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال المصرف في بيان تلقته الاقتصاد نيوز، إن هذا التصنيف الإيجابي يعكس قوة ومتانة المركز المالي للمصرف الأهلي العراقي، ويعزز ثقافة الثقة لدى العملاء والمستثمرين الحاليين والجدد، كما يُساهم التصنيف في دعم جهود البنك لتحقيق أهدافه التنموية في خدمة الاقتصاد الوطني العراقي. وبحسب البيان، استندت وكالة كابيتال إنتليجنس في منحها هذا التصنيف للمصرف الأهلي العراقي على عدة عوامل من أهمها: إدارة مصرفية رشيدة والنسبة المرتفعة لرأس المال إلى الأصول، بما في ذلك نسبة رأس المال الأساسي CET1 والمرونة الفعالة في إدارة رأس المال، والسيولة الجيدة المدعومة بقاعدة عملاء الودائع المتنامية خاصة من التجزئة المصرفية، إلى جانب ربحية تشغيلية جيدة مدفوعة بتحسن جودة الإيرادات والاستقرار، بالإضافة إلى جودة عالية لأصول القروض. وفي تعليقه على هذا الإنجاز، أكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي أيمن أبو دهيم، أن التصنيفات الائتمانية الإيجابية التي حصل عليها المصرف الأهلي العراقي، تعكس جهوده المبذولة لتعزيز سلامة وقوة وضعه المالي، بما في ذلك زيادة رأسماله وتحسين إدارته للمخاطر، مشيراً إلى أن هذا التصنيف يُعدّ شهادة على التزام المصرف بأعلى معايير العمل المصرفي، ويساهم في تعزيز ثقة العملاء والمستثمرين. ولفت أبو دهيم إلى أن المصرف الأهلي العراقي سيواصل التزامه بتقديم أفضل الخدمات المصرفية لعملائه، سعياً منه للمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني العراقي وتعزيز مكانته على خارطة الاقتصاد العالمي.