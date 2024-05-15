النقل تعيد النظر بأجور الشركات العاملة في مطار بغداد

2024-05-15 10:16:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

شرعت وزارة النقل باتخاذ إجراءات فنية وأمنية لغرض فتح مطار بغداد الدولي أمام المواطنين نهاية حزيران المقبل، تزامنا مع إعداد دراسة لتعديل أجور الشركات العاملة في المطار. وقال مدير المكتب الإعلامي للوزارة ميثم الصافي في حديث لـالصباح تابعته الاقتصاد نيوز، إن الوزارة تنفذ حملات واسعة لتأهيل الساحات حول المطارات، فضلا عن تعديل نظام الإضاءة والكاميرات وترميم وتنظيف ساحة عباس بن فرناس ورفع الأكشاك غير النظامية، إلى جانب اعتماد أنظمة أمنية دقيقة تختزل وقت المسافرين. وأضاف أن حملة تأهيل مطار بغداد تهدف لإظهاره بالشكل الذي يستحقه المواطن والزائر الأجنبي، وعكس الوجه الحضاري للبلد باعتباره البوابة الأولى لاستقبال المسافرين، مشيرا إلى التنسيق مع الجهات والشركات الرسمية والعاملة في المطار لتخفيف الإجراءات الأمنية. وأوضح الصافي، أن المرحلة الأولى تنطلق نهاية حزيران المقبل بعد عطلة عيد الأضحى المبارك وانتهاء عمليات التفويج العكسي للحجاج العائدين من الديار المقدسة، وتستمر حتى نهاية العام الحالي، إذ سيسمح أولا بدخول المواطنين المغادرين بعجلاتهم الخاصة، ثم تعقبها مرحلة ثانية تنطلق خلال العام المقبل، وستكون للمغادرين واستقبال الوافدين في المطار. ونوه بأن الوزارة تعمل على مسودة تعديل نظام الأجور رقم 6 لسنة 2016 بما يتلاءم مع عمل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية الجديد، إذ تشكلت لجنة لإعداد نظام يتناسب مع عمل وحجم الخدمات المقدمة للجهات العاملة في المطار، وفقا للرؤية الجديدة للشركة، وحاليا بصدد إعداد المقترحات ليتم رفعها للجهات الرسمية واستحصال الموافقات الأصولية عليها.