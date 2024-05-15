تراجع اسعار صرف العملات الأجنبية في الناصرية اليوم الاربعاء

2024-05-15 10:24:01 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: شهدت بورصة الناصرية المحلية ليوم الاربعاء المصادف 15 ايار للعام 2024 تراجعا ملحوظا في أسعار صرف الدولار الأمريكي مقابل سعر الدينار العراقي سعر الشراء 145250 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي سعر البيع 145750 دينار عراقي لكل 100 دولار امريكي. السعر الرسمي المقر من قبل البنك المركزي...

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