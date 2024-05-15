تشافي لا يريد استمرار جواو فيليكس مع برشلونة

2024-05-15 10:24:04 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعة

كشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية، اليوم الأربعاء، (15 آيار 2024)، عن رغبة المدرب الاسباني تشافي هيرنانديز، برحيل النجم البرتغالي جواو فيليكس عن الفريق الكتالوني.

وذكرت الصحيفة الاسبانية، أن "المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني لنادي برشلونة، هو من يقف أمام استمرار النجم البرتغالي جواو فيليكس مع الفريق الكتالوني".

واضافت ان "تشافي لا يريد جواو فيليكس بالموسم القادم، حيث سيكون من المقرر عودته إلى أتلتيكو مدريد بعد انتهاء فترة إعارته".

وانضم البرتغالي جواو فليكس الى النادي الكتلوني العام الماضي على سبيل الاعارة من نادي اتلتيكو مدريد الاسباني لمدة عام واحد مقابل ثمانية ملايين يورو.

المصدر: وكالات