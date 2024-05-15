2024-05-15 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

تفتتح مؤسسة الشهداء يوم غد الخميس مقبرة جنة الشهداء في محافظة كربلاء، احتفاء باليوم الوطني للمقابر الجماعية. وقال مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في المؤسسة، ضياء كريم الساعدي، في تصريح صحفي، تابعته منصة “إيشان” إن “المؤسسة أهلت المقبرة التي دفنت فيها غالبية رفات الضحايا التي رفعت من معظم المقابر الجماعية الخاصة بضحايا جرائم […]

ظهرت المقالة غدا.. مؤسسة الشهداء تفتتح مقبرة موحدة لضحايا المقابر الجماعية في كربلاء أولاً على Eishan.