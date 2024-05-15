2024-05-15 10:30:07 - المصدر: منصة إيشان

أشارت صحيفة “نيويورك تايمز” إلى استياء يسود بين ضباط إسرائيليين وأعضاء بمحلس الحرب من فشل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في إعداد خطة لخلق بديل عن “حماس” يحكم قطاع غزة بعد الحرب. وذكرت الصحيفة الأمريكية: “بعض الجنرالات وأعضاء حكومة الحرب مستاؤون بشكل خاص من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لفشله في تطوير وإعلان عملية لخلق بديل (للحركة […]

ظهرت المقالة نيويورك تايمز: حماس تعود إلى شمال غزة وجنرالات الكيان منزعجون من نتنياهو أولاً على Eishan.