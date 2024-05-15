رئيس الجمهورية يغادر بغداد إلى البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية

2024-05-15 11:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، البلاد متوجها إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين.

وقالت رئاسة الجمهورية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد غادر، اليوم الأربعاء، البلاد متوجها إلى مملكة البحرين للمشاركة في أعمال مؤتمر القمة العربية بدورتها العادية الثالثة والثلاثين".

وكان رئيس الجمهورية تسلم، الثلاثاء (26 آذار 2024)، رسالة خطيّة من ملك البحرين الملك حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، حملها القائم بالأعمال البحريني خالد أحمد المنصور، تضمنت دعوة للمشاركة في اجتماع الدورة العادية الثالثة والثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة التي تستضيفها البحرين خلال شهر أيار الجاري.



