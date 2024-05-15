وطني الكيك بوكسينغ يفتتح مشاركته ببطولة تركيا الدولية

2024-05-15 11:06:02 - المصدر: واع

بغداد - واعيشارك منتخبنا الوطني للكيك بوكسينغ ببطولة تركيا الدولية المفتوحة التي من المقرر أن تنطلق أحداثها اليوم الأربعاء في أسطنبول، وتستمر لغاية العشرين من أيار الحالي.وقال المنسق الإعلامي لاتحاد الكيك بوكسينغ أحمد رحيم نعمة في حديث لصحيفة(الصباح) تابعته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن" بطولة تركيا الدولية المفتوحة تعد من أبرز المسابقات التي تقام تحت إشراف الاتحاد الدولي للعبة، وتتميز بحجم المشاركة وقوة نزالاتها، لا سيما أنها ستشهد تواجد 3737 لاعباً ولاعبة من 70 دولة تمثل مختلف القارات".وأضاف نعمة أن " الملاك التدريبي يسعى لتجهيز اللاعبين بالصورة المطلوبة فنياً وبدنياً من خلال التحضيرات المكثفة والتدريبات الصباحية والمسائية، على أمل تحقيق نتائج إيجابية والمنافسة بقوة بغية حصد المراكز الأولى بما يسهم في تعزيز ســمعة اللعبة خارجياً، لا سيما أن قائمة المنتخب تضم نخبة من أبطال العراق والعرب وآسيا، وسبق لهم أن توجوا بألقاب وبطولات مهمة على مختلف الأصعدة الدولية، فضلاً عن بعض الوجوه الجديدة".وتابع نعمة أن" المسابقة تعد ذات أهمية كبيرة لكونها تعد من المحطات القوية في طريق الارتقاء بمستوى لاعبينا الجدد إلى مستويات أفضل، بحكم مشاركة نخبة من أبطال العالم".