2024-05-15 11:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاربعاء (15 آيار 2024)، القبض على عصابة مخدرات دهست منتسبًا أمنيًا جنوب العاصمة.

وقال اعلام القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، ان "منصات مواقع التواصل الاجتماعي تداولت فيديو مفاده قيام مسلحين بالاشتباك مع أفراد سيطرة بغداد - واسط (جنوب بغداد) وحصول أطلاق نار وجرحى في الحادث".

وأوضح البيان، انه "على ضوء معلومات استخبارية تفيد بوجود عصابة لتجارة وترويج المواد المخدرة تنوي المرور من خلال سيطرة بغداد واسط (جنوب العاصمة) تم نصب كمين داخل السيطرة من قبل مفارز مكافحة مخدرات الكرخ وبالاشتراك مع منتسبي شؤون السيطرات وأثناء قيامهم بإيقاف العجلة للتفتيش حاول أحد أفراد العصابة المكونة من ثلاث اشخاص الهروب وقيامه بدهس احد المنتسبين".

وتابع انه "بعد ملاحقته واطلاق العيارات النارية في الهواء تمكنت القوة من إلقاء القبض عليهم"، لافتا الى انه "عند تفتيش العجلة ضبط بحوزتهم كمية من المواد المخدرة التي يرومون إدخالها للعاصمة بغداد".

واكد البيان، انه "تم تسليم المتهمين مع المواد المضبوطة الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم".