حسام زكي: مشروع جدول أعمال القمة العربية جاهز لطرحه على القادة العرب

2024-05-15 11:06:07 - المصدر: جريدة الصباح





المنامة: اسراء خليفة



أكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي اليوم الأربعاء، اكمال جدول أعمال مجلس الجامعة على مستوى القمة في دورته العادية ال 33 والذي سيتم عرضه على قادة الدول العربية يوم غد الخميس.

وقال زكي: "هناك توافقات كبيرة بين الدول العربية بشأن جميع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال"، موضحاً "وجود مجموعة كبيرة من البنود وبعضها يتسم بطبيعة سياسية، خاصة المتعلقة بغزة وعدوان الاحتلال الصهيوني، وكل بنود العمل المرتبطة بالقضية الفلسطينية، إضافة الى مواضيع تخص الازمات في بعض الدول العربية".

وأضاف ان "المجلس الاقتصادي والاجتماعي اعتمد عدداً من القرارات التي لها طابعاً اقتصادياً واجتماعياً وهي مرتبطة بالستراتيجية العربية في مجالات مختلفة مثل الشباب والصحة"، لافتا الى ان "هناك قراراً خاصاً بموضوعات الاصلاح".

وأشار إلى انه "سيصدر عن القمة إعلان البحرين، وهو يتناول كل الموضوعات التي ستطرح على القمة".