الهيئة العربية للمسرح تعلن إطلاق المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي

2024-05-15 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – فاطمة رحمةأعلنت الهيئة العربية للمسرح، اليوم الأربعاء، عن إطلاق المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي بنسختها التاسعة ، فيما حددت شروط المشاركة فيها.وقال الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبد الله لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "الهيئة أطلقت استمارة وشروط المشاركة في (المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي – النسخة التاسعة 2024) مخصصة هذه النسخة للعنوان البحثي الموسوم (التراث والمسرح، وما بعد التراث في المسرح العربي، رؤية نقدية في سبيل صياغة عربية جديدة) استجابة للحاجة الملحة إلى الاشتباك مع هذا المحور من باب البحث عن صياغات عربية جديدة، تحدث القطيعة المعرفية مع دراسات ماضية".وأضاف أن "المسابقة متاحة أمام الباحثين من الأعمار كافة، مشترطة ألا يقل البحث عن 5000 كلمة باللغة العربية، ولم ينشر، وألا يكون جزءاً من بحث جامعي أو رسالة ماجستير أو إطروحة دكتوراه، أو مقدماً لأغراض الترقية العلمية".وتابع أن "تعديلات الشروط في المسابقة العربية للبحث العلمي المسرحي، جاءت بعد أن أنجزت النسخ الثماني السابقة إنصاف الأقلام البحثية الشبابية، ومنحتهم الفرصة لاكتساب الثقة والتقدم نحو صفوف المناظرة والمساجلة وتقديم الرؤى الجديدة".ولفت إلى أن "المسابقة أنجبت عشرات الأسماء من باحثين شباب تحت سن الأربعين، وتمكنت من إخراج الشباب من الهامش إلى قلب الفضاءات البحثية، لتصبح مجالاً واسعاً تتلاقح في مضماره الرؤى والأفكار".