2024-05-15 11:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع

أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، اليوم الاربعاء، عن اطلاقها البحث الاجتماعي لمرضى السكري المتقدمين للشمول الكترونيا يوم الأحد المقبل.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة كركوك، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة البحث الاجتماعي للاسر العائدة من مخيمات النزوح انطلقت اليوم".

واضاف ان "عدد الأسر المشمولة براتب الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك، وصل إلى اكثر من 67 ألف أسرة من الرجال والنساء".

وتابع ان "انطلاق البحث الاجتماعي لمرضى السكري للمتقدمين للشمول الكترونيا سيكون يوم الاحد المقبل".