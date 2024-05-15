رئيس الجمهورية: العراق أمام مرحلة وآفاق جديدة من النمو والتطور الاقتصادي

2024-05-15 11:24:01 - المصدر: واع

بغداد- واع

أكد رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأربعاء، ان العراق أمام مرحلة وآفاق جديدة من النمو والتطور الاقتصادي.

وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، أستقبل اليوم في قصر السلام ببغداد، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون والوفد المرافق له، حيث رحب رئيس الجمهورية في مُستهل اللقاء، بالوفد كما هنأ ديون بمناسبة تسنمه منصبه".

وأوضح رئيس الجمهورية "أهمية تعزيز العلاقات بين العراق والبنك الدولي، مشيرا إلى" ضرورة العمل على توطيد التعاون والتنسيق المشترك في القطاع المالي والنقدي والفني وبما يعزز الاقتصاد العراقي".

وأشار إلى أن "العراق أمام مرحلة وآفاق جديدة من النمو والتطور الاقتصادي، مؤكدا أن "البرنامج الوزاري للحكومة يتضمن تنفيذ مشاريع البناء والإعمار وتطوير البنية التحتية".

وبين رئيس الجمهورية أن " من أولوياتنا ترسيخ الأمن والاستقرار في البلد لأنه المنطلق لتحقيق التنمية الشاملة وتطور الاقتصاد والاستثمار والقيام بالمشاريع الاستراتيجية التي تخدم المواطنين وتحسن وضعهم المعيشي"، مبينا أن "العراق يزخر بالطاقات البشرية والكفاءات والخبرات".

من جانبه، أبدى عثمان ديون سعادته بزيارة العراق والاطلاع بشكل مباشر على الأوضاع في العراق، مشيدا "بالتقدم الذي تم تحقيقه".

كما استعرض عمل البنك الدولي بالعراق في مجالات المياه والطاقة والحد من البطالة.