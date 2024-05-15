هل سيرتفع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين الى نحو 55 مليار دولار؟

2024-05-15 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

توقع مجلس الأعمال العراقي الصيني، اليوم الاربعاء، ارتفاع حجم التبادل التجاري بين العراق والصين الى نحو 55 مليار دولار، مطالبا بضرورة تنظيم مالي لهذه التجارة. وقال عضو المجلس صباح الدراجي في حديث تابعته الاقتصاد نيوز، إن تطور العلاقات بين العراق والصين في مختلف القطاعات تدفع إلى زيادة ملحوظة في حجم التبادل التجاري الى أكثر من العام الماضي الذي بلغ 53 مليار دولار، حيث مع زيادة المشاريع والاتفاقيات فضلا عن قرب العمل بطريق التنمية،متوقعا ان يتجاوز حجم التبادل التجاري الى نحو 55 مليار دولار. واضاف الدراجي ان حجم التجارة بين العراق والصين يتطلب إيجاد حلول مالية لتنظيمها، لافتا الى ان الكثير من التجار العراقيين لا يزالون في دوامة الروتين مع المصارف العراقية ومتطلبات المنصة الإلكترونية. وكان نائب السفير الصيني شو هايفينغ، قد كشف في تصريحات صحفية سابقة إن الصين لديها اهتمام كبير بتنمية العلاقات التجارية والاقتصادية مع العراق لما يمتلك من ثقل اقتصادي على مستوى العالم ومنطقة الشرق الأوسط، مضيفا ان حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2023 بلغ 53.37 مليار دولار، بزيادة سنوية قدرها 43.1‎ بالمئة، أما حجم واردات الصين من العراق فقد بلغت 39.38 مليار دولار بزيادة سنوية قدرها 47.8 ‎بالمئة، مؤكداً، أن الصين هي أكبر مشتر للنفط العراقي.