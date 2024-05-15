تحديد 3 محاور لإزالة التجاوزات على ضفاف دجلة

2024-05-15 11:24:03 - المصدر: الاقتصاد نيوز

أعلنت وزارة الموارد المائية، اليوم الأربعاء، استمرار حملة إزالة التجاوزات على ضفاف نهر دجلة، فيما حددت 3 محاور لإزالتها. وقال مسؤول رفع التجاوزات في صيانة مشاريع ري وبزل بغداد حقي إسماعيل، في بيان تلقته الاقتصاد نيوز: إن الملاكات الهندسية والفنية، مستمرة في إزالة التجاوزات بمختلف أنواعها وأشكالها على ضفاف نهر دجلة داخل العاصمة بغداد. وأوضح، أن الأعمال شملت منطقتي البوعيثة والزعفرانية وأسفل جسر الزيوت من أجل إعادة مقطع النهر الى المقطع التصميمي وتأمين طريق للمراقبة والعمل على ضفاف نهر دجلة ولتمرير الموجات الفيضانية والزيادة في التصاريف باتجاه المحافظات الجنوبية. وتابع، أن الحملة، نفذت بالجهد الحكومي التابع للوزارة وبالتعاون مع مديرية الموارد المائية في بغداد ودائرة تنفيذ أعمال كري الأنهر وبإسناد من القوات الأمنية الماسكة للأرض، مؤكداً استمرار الأعمال لحين رفع كافة التجاوزات ضمن قاطع المسؤولية.