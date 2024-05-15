من كركوك.. وزير العمل يعلن انطلاق حملة البحث الاجتماعي للأسر العائدة من مخيمات النزوح

2024-05-15 11:24:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الاسدي، اليوم الاربعاء، (15 آيار 2024)، انطلاق حملة البحث الاجتماعي للأسر العائدة من مخيمات النزوح في محافظة كركوك.

وقال الأسدي في مؤتمر صحفي عقده اليوم في محافظة كركوك، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "حملة البحث الاجتماعي للاسر العائدة من مخيمات النزوح انطلقت اليوم في المحافظة".

واضاف ان "عدد الأسر المشمولة براتب الحماية الاجتماعية في محافظة كركوك، وصل إلى اكثر من 67 ألف أسرة من الرجال والنساء".

وتابع ان "انطلاق البحث الاجتماعي لمرضى السكري للمتقدمين للشمول الكترونيا سيكون يوم الاحد المقبل".



