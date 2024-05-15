2024-05-15 11:30:07 - المصدر: منصة إيشان

كشفت لجنة الزراعة والمياه والأهوار في مجلس محافظة ذي قار عن مشروع لتحلية مياه الشرب بالطاقة المتجددة وتحلية مياه قناة الخميسية والمصب العام للتقليل من التراكيز الملحية. وقالت رئيس لجنة الزراعة والمياه والأهوار في المجلس زينب شهيد الأسدي لـجريدة “الصباح”، تابعته منصة “ايشان”: إن “مجلس المحافظة بالتعاون مع مديرية الزراعة ومركز إنعاش الأهوار حددوا أهم […]

ظهرت المقالة إدارة ذي قار تكشف عن مشروع لتحلية المياه بالطاقة المتجددة أولاً على Eishan.