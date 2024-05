استعدادا للتعداد السكاني.. احصاء ذي قار تباشر بدورة تدريبية [ذكية]

2024-05-15 11:32:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية: اعلنت دائرة احصاء ذي قار، اليوم الاربعاء، مباشرتها بالدورة التدريبية للعاملين في التعداد السكاني التجريبي. وقال معاون مدير الاحصاء حمودي لازم، في حديث لـ”شبكة اخبار الناصرية ان الدورة التدريبية الحالية المقامة في دائرة الاحصاء تستمر لثمانية ايام”. واضاف، ان “اعداد المشاركين في الدورة هو 46 متدرب وسيكون...

