وزير النفط يعلن عبر "بغداد اليوم": توتال وصلت إلى العراق وسنوقف حرق الغاز بشكل عاجل (فيديو)

2024-05-15 12:06:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أكد وزير النفط، حيان عبد الغني السواد، اليوم الأربعاء (15 آيار 2024)، عزم الوزارة على تنفيذ المشاريع النفطية الاستراتيجية، فيما أشار الى أن مشروع جنوب العراق المتكامل بيئي بامتياز كونه سينهي حرق الغاز بخمسة حقول نفطية.

وقال السواد في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "شركة توتال الفرنسية وصلت الى العراق"، مبينا أن "هنالك مشروع معجل للشركة يتمثل بإيقاف حرق الغاز بشكل عاجل في المنشآت الحالية".

وأضاف، أن "الاتفاق مع (توتال) ينص على تنفيذ مشروع معجل لاستثمار الغاز خلال فترة لاتزيد على سنة"، لافتا الى أن "مشروع توتال أو مشروع العراق المتكامل هو مشروع بيئي بامتياز باعتباره يوقف حرق الغاز في خمسة حقول نفطية بطاقة 600 مليون قدم مكعب وتوظيفها بتوليد الطاقة الكهربائية"،

وتابع، ان "هنالك مشروعين مهمين أحدهما هو انشاء محطة كهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بطاقة 100 ميكا واط والتي تعتبر من المحطات الكبيرة في المنطقة".

وأوضح، أن "هنالك مشروع آخر وهو استخدام مشروع ماء البحر وتصفيته ومعالجته ليستخدم في عملية حقن المكامن النفطية".

ويذكر ان وزارة النفط العراقية، وقعت في 10 تموز 2023، اتفاقا مؤجلا يتضمن أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية، بقيمة إجمالية 27 مليار دولار، لتطوير مشاريع النفط والغاز في البلاد، ومن بينها استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم، وهو ضمن مشاريع الحكومة لتحويل الغاز إلى طاقة كهربائية.





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