وزير التعليم: حراك لتأسيس كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد

2024-05-15 12:12:02 - المصدر: واع

بغداد – واع – وسام الملا

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، اليوم الأربعاء، عن حراك لتأسيس كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، فيما أشار الى أن جامعات أهلية أسست كليات مختصة بالذكاء الاصطناعي.

وقال العبودي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "هناك تسارعاً في الذكاء الاصطناعي بالجامعات العالمية، لذلك لا بد للعراق من أن يواكبه"، مؤكداً "وجود بحوث علمية قدمت متخصصة بالذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد".

وأكد العبودي، أن "وزارة التعليم العالي تسعى لأن تكون هناك بذرة لتأسيس كلية متخصصة بالذكاء الاصطناعي في جامعة بغداد، والنقاشات مستمرة مع رئيس الجامعة"، مبيناً أن "الجامعات ستعمل من أجل تأسيس كلية للذكاء الاصطناعي".

وأشار إلى، أن "الجامعات الأهلية أسست كليات مختصة بالذكاء الاصطناعي، وستكون المسيرة واعدة لأنها مهمة وستراتيجية للعراق".

ولفت إلى، أن "الوزارة ناقشت خلال مؤتمر علمي رؤى وبحوث الذكاء الاصطناعي، وستتلقى الأفكار من أجل نتاج المعرفة"، موضحاً "أننا نعمل في الوزارة مع الجامعات لتأسيس كلية خاصة للذكاء الاصطناعي بجامعة بغداد".