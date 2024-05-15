زراعة الديوانية تعلن تسويق أكثر من 175 ألف طن حنطة حتى الآن

2024-05-15 12:12:02 - المصدر: واع

الديوانية -واع -صفات العزاويأعلنت محافظة الديوانية ،اليوم الأربعاء، عن تسويق أكثر من 175 ألف طن حنطة حتى الآن.وقال مدير زراعة الديوانية أحمد جاسم الزيادي ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "حملة التسويق لمحصول الحنطة في المحافظة مستمرة، إذ تجاوزت 175 ألف طن" ،مبيناً أن "اللجان الفرعية في الشعب الزراعية كافة مستمرة بتجهيز كتب التسويق للفلاحين والمزارعين".بدوره، ذكر مدير فرع الشركة العامة لتجارة الحبوب في الديوانية ، لوكالة الأنباء العراقية(واع)، أن "الشركة مستمرة بتسليم محصول الحنطة على سبعة مواقع للتخزين" ،مؤكداً "الانسيابية العالية الخاصة في عملية الفحص المختبرية التي تسبق تفريغ المحصول في المخازن المخصصة".