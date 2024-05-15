الرياضة النيابية تعلن إنهاء أزمة ملعب بابل وقرب عودة العمل به

2024-05-15 12:12:03 - المصدر: واع

بابل - واع - محمد الطالبي

أكد عضو لجنة الشباب والرياضة النيابية أمير المعموري، أن الأيام المقبلة ستشهد عودة العمل في مشروع ملعب بابل بعد فترة توقف طويلة بعد إنهاء جميع المتعلقات التي أدت الى تلكؤ العمل فيه.

وقال المعموري لوكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الأربعاء: إن" المشروع كان من المقرر له أن يكتمل عام 2015 ولكن هنالك مجموعة من التحديات حالت دون إنجازه حتى الان وأبرز هذه التحديات تخص الجانب المالي، إذ توقفت الشركة المنفذة عن العمل بسبب عدم تسلمها للمستحقات المالية ".

وأضاف المعموري أن" الجهات المعنية بذلت جهوداً كبيرة من خلال التعاون بين الإدارة المحلية في بابل ووزارة الشباب والرياضة لحل أزمة الملعب وما يتعلق بها من المشاريع مثل الطرق والماء والكهرباء التي تعد من مشاريع المحافظة ضمن الخطة الاستثمارية ".

‏وتابع المعموري :" ‏بعد فتح ملف المشروع من قبل لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وجدنا نسب إنجاز تصل الى 60% ولكن واقع الحال يشير الى أن نسبة الإنجاز الفعليه لا تتجاوز 35% ".

وواصل المعموري أن" وزارة الشباب توصلت الى حلول شبه قطعية مع الشركة المنفذة لتسهيل العقبات ومن المتوقع المباشرة بالعمل خلال الأيام المقبلة "، مشيرا الى أن" الملعب يضم فندقاً وساحات ومرافق رياضية أخرى إضافة إلى ملعب ثانوي لكرة القدم للتدريب بمساحة أرض كلية تقارب 300 دونم".

‏وبين المعموري أن" العمل مستمر لغرض إكمال هذا المرفق المهم الذي سيكون إضافة كبيرة للبنى التحتية في العراق عامة ولمحافظة بابل بشكل خاص".