2024-05-15 12:12:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اقدم سائقو الشاحنات، اليوم الأربعاء، على غلق طريق "السليمانية - طاسلوجة" وذلك احتجاجا على ردائة الطرق وزيادة الرسوم والضرائب.

وقال فتاح جلال (سائق)، لوكالة شفق نيوز، إن نحو 500 سائق شاحنة ساهم، صباح اليوم، في عملية الاحتجاج على رداءة الطرق المؤدية الى كركوك و أربيل وعدم وجود طرق تستوعب هذا العدد الكبير من الشاحنات التي تتنقل بين تلك المحافظات الثلاثة.

وأضاف أن معاناة سواق الشاحنات كثيرة وكبيرة ومن بينها ارتفاع الرسوم والضرائب، وكذلك ارتفاع أسعار وقود الشاحنات وغياب الدعم الحكومي بأي شكل من الأشكال.

وأشار مراسل وكالة شفق نيوز، في السليمانية، إلى أن المحتجين قطعوا الطريق المؤدي إلى مركز السليمانية، فيما تحاول قوات الأمن فسح الطريق أمام المارة.