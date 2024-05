2024-05-15 12:24:02 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية: أكدت شركة توزيع كهرباء ذي قار، اليوم الاربعاء، أن ملاكاتها في شعبة گرمة بني سعيد انجزت اعمال استحداث ثلاث مغذيات 11kv من محطة الكرماشية الثانوية نوع (E_house)، في قضاء گرمة بني سعيد. وقال مدير فرع كهرباء ذي قار عبد المجيد علاء مجيد في بيان تابعته شبكة أخبار...

