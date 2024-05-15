2024-05-15 12:24:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، على المضي في إنجاز مشروع ميناء الفاو الكبير في نهاية العام 2025.

جاء ذلك خلال متابعته عبر دائرة تلفزيونية، سير العمل في مشروع ميناء الفاو الكبير.

في غضون ذلك رعى السوداني، أيضا مراسم توقيع عقد مشروع مصفاة الفاو الاستثماري، بطاقة 300 ألف برميل/ يوم، ضمن مشاريع ميناء الفاو الكبير.

وكان السوداني قد وجه، نهاية العام 2022، بتسريع وتيرة العمل في جميع الفقرات التنفيذية لميناء الفاو الكبير، عاداً إياه مشروعاً "بحجم العراق وتطلعات شعبه".

و ميناء الفاو الكبير هو ميناء عراقي في شبه جزيرة الفاو جنوب محافظة البصرة، أقصى جنوبي البلاد، تبلغ تكلفته نحو 4.6 مليارات يورو وتقدر طاقة الميناء المقدرة 99 مليون طن سنوياً ليكون واحداً من أكبر الموانئ المطلة على الخليج والعاشر على مستوى العالم، ووضع حجر الأساس لهذا المشروع يوم 5 أبريل/نيسان 2010.

وأثارت قضية ميناء الفاو الكبير، والتلكؤ في اكماله جدلاً، واتهم نواب حكومات متعاقبة بعقد صفقات مع دول مجاورة فرطت بإنشاء الميناء لصالح موانئ تلك الدول.

كما شهد المشروع بعض التلكؤ عقب "انتحار" المدير الفني لشركة دايو الكورية الجنوبية المنفذة لمشروع ميناء الفاو الكبير، لأسباب غامضة.