دين العراق الخارجي يتجاوز 600 مليون دولار للصين

2024-05-15 13:00:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ بلغت ديون العراق الى الصين أكثر من 600 مليون دولار، وفقًا لتقرير الديون الدولية الصادر عن البنك الدولي لشهر نيسان / ابريل.

وجاء في تقرير البنك، طالعته وكالة شفق نيوز، إن الاقتصاد الصيني يتوسع بوتيرة سريعة، حيث تجاوز متوسط نمو الدخل القومي الإجمالي السنوي أكثر من 13% على مدى العقدين الماضيين. ومع ذلك، تعد الصين أيضًا واحدة من أكبر المقترضين بين البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل في حين أنها أكبر دائن ثنائي.

وأضاف، أنه بين عامي 2012 و2022، ذهب ما يقرب من 40% من إجمالي صافي التدفقات المالية إلى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل إلى الصين. وقد بلغ إجمالي صافي التدفقات المالية من الدائنين الخارجيين إلى الصين خلال هذه الفترة 4 تريليونات دولار، وكان 32% من هذا المبلغ عبارة عن تدفقات مولدة للديون ونسبة 68% المتبقية في هيئة تدفقات من أسهم رأس المال، بما في ذلك محافظ الأوراق المالية والاستثمار الأجنبي المباشر.

وتابع التقرير، أنه على الرغم من كونها مقترضة، فإن الصين هي أيضًا أكبر دائن للبلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، حيث يصل إجمالي الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة للصين إلى 180 مليار دولار في عام 2022.

وتعد الصين واحدة من أسرع الاقتصادات نموًا في آسيا وواحدة من أكبر الدائنين في آسيا والمناطق المنخفضة والمتوسطة الدخل.

واحتلت باكستان وانغولا وسيريلانكا المراتب الأولى كأكبر دائني من الصين بإجمالي دين خارجي بلغ 26.599 مليون دولار و 20.978 مليون دولار و 8.842 ملايين دولار على التوالي.

فيما بلغ إجمالي الدين الخارجي العراقي الى الصين 646 مليون دولار، فيما احتلت ايران والبانيا والدومينيكان المراتب الاخيرة بأجمالي الدين الخارجي من الصين بـ 6 مليون دولار و 2 مليون دولار ومليون دولار على التوالي .

واحتل العراق المرتبة الثانية عربيا بعد مصر الذي بلغ دينها الخارجي الى الصين 5.214 ملايين دولار، واحتلت سوريا المرتبة الثالثة بـ 74 مليون دولار ، تلتها الجزائر بـ66 مليون دولار، والأردن بـ49 مليون دولار ، وتونس 41 مليون دولار، ولبنان 7 ملايين دولار .